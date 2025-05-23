Меню
Когда выйдет 3 сезон сериала «Джинни и Джорджия»?

Олег Скрынько 23 мая 2025 Дата обновления: 23 мая 2025
Наш ответ:

«Джинни и Джорджия» — американский комедийно-драматический сериал, выходящий на стрим-сервисе Netflix с 2021 года. Сейчас к выходу готовится третий сезон, который, как и предыдущие, будет включать десять эпизодов. Все они станут доступны на Netflix 5 июня 2025 года. Кроме того, проект официально продлен на четвертый сезон. Работа над сценарием уже идет.

Главные героини — 15-летняя Джинни Миллер и ее 30-летняя мать Джорджия. Они решают начать новую жизнь, перебравшись в другой город, но темное прошлое Джорджии ставит реализацию мечты под угрозу. Джорджия в детстве стала жертвой абьюза. Рано родив Джинни и повзрослев, она долгое время кочевала по всей стране. По этой причине у Джинни никогда не было настоящих друзей. Чтобы справиться со стрессом и тревогой, девочка прибегает к селфхарму, обжигая себе кожу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Джинни и Джорджия
Джинни и Джорджия драма, комедия
2021, США
0.0
