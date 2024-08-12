Когда выйдет 3 сезон сериала "Дом дракона"?

Меню
Олег Скрынько 12 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

5 августа 2024 года завершился второй сезон «Дома Дракона» — одного из самых громких и обсуждаемых проектов HBO. Сценаристы уже весной 2024 года начали работу над третьим сезоном, и, по предварительным данным, съемки могут стартовать в конце 2024 года и продлиться до середины 2025-го. Это значит, что поклонникам сериала придется запастись терпением: продолжение, вероятно, выйдет не раньше начала 2026 года.

Третий сезон обещает стать еще более напряженным, продолжая рассказывать о битве за Железный Трон между Черными и Зелеными. Одним из главных событий, на которое стоит обратить внимание, станет морская битва при Глотке — по книге, в этом эпическом сражении участвуют около 90 кораблей и пять драконов. Если судить по финалу второго сезона, это грандиозное сражение, возможно, произойдет уже в первой серии нового сезона. Конфликт между двумя враждующими сторонами обещает только обостриться, однако кульминация истории растянется еще минимум на один сезон. В целом, создатели планируют выпустить четыре сезона, чтобы полностью раскрыть масштабную историю.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дом дракона
Дом дракона драма, боевик, фэнтези
2022, США
6.0
