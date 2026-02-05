Когда выйдет 3 сезон сериала "Большой потенциал"?

«Большой потенциал» — детективная комедия, ставшая одним из зрительских хитов последних лет.
Первые два сезона покорили широкую аудиторию благодаря увлекательному сюжету, необычной героине и черному юмору. Рассказываем, будет ли у шоу третий сезон.
3 сезон сериала «Большой потенциал» выйдет в начале 2027 года. Однако точная дата релиза пока не называется.
Морган Гиллори — не просто уборщица в полицейском управлении Лос-Анджелеса и мать-одиночка троих детей. За этой скромной внешностью скрывается блестящий, пытливый ум с IQ 160, который не дает ей покоя. Её жизнь кардинально меняется, когда, находясь не на том месте, но в нужное время, она невольно помогает раскрыть сложное дело, применив свою врождённую наблюдательность и нестандартную логику.
Этот случай открывает перед ней неожиданные двери. Несмотря на скепсис и предубеждения со стороны некоторых офицеров, её уникальный талант находит применение. Морган получает шанс стать официальным консультантом отдела по расследованию особо тяжких преступлений. Теперь ей предстоит балансировать между хлопотами с детьми, ночными сменами с шваброй и работой над самыми мрачными и запутанными делами города, используя свой интеллект, чтобы опередить хитрых преступников там, где традиционные методы дают сбой.
