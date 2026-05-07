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Когда выйдет 3 сезон сериала "Благие знамения"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 7 мая 2026 Дата обновления ответа: 7 мая 2026

«Благие знамения» — популярный британский сериал, полюбившийся широкой публике.

Когда ждать финал «Благих знамений»

3 сезон сериала «Благие знамения» выйдет 13 мая на стриминге Amazon Prime Video. Зрителей ждет 90-минутный финальный эпизод, который поставит в истории точку.

Изначально выход заключительного сезона находился под вопросом. Виной тому — скандал вокруг писателя Нила Геймана, участвовавшего в производстве. В итоге он покинул проект и его завершали без его участия.

О чем сериал:

С самого начала времён на Земле живут демон Кроули и ангел Азирафель. За тысячелетия совместного существования они вопреки всем правилам неожиданно подружились. Именно эта дружба и подталкивает их к решению: несмотря на то, что Рай и Ад жаждут глобального апокалипсиса, герои полны решимости спасти мир. Это история о том, как ангел и демон вновь объединяются, чтобы не допустить Армагеддона.

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Благие знамения
Благие знамения комедия, боевик, фэнтези
2019, США
8.0
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