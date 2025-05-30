Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 3 сезон сериала "Безграничная любовь"?

Когда выйдет 3 сезон сериала "Безграничная любовь"?

Олег Скрынько 30 мая 2025 Дата обновления: 30 мая 2025
Наш ответ:

«Безграничная любовь» - один из самых популярных турецких сериалов прямо сейчас. Третий сезон уже анонсирован, однако точная дата выхода новых серий неизвестна. Вероятно, они появятся в 2025 году.

Напомним сюжет. Двадцать лет назад Халил Ибрагим стал свидетелем жестокого убийства собственного отца. Чтобы спасти мальчика от последствий кровной вражды, дядя тайно увёз его в другой город. Спустя годы Халил возвращается на родину — он намерен восстановить разрушенный дом и жениться на Ясемин, которой уже давно сделал предложение. Он не желает ворошить старые обиды и мстить, но глава враждующего семейства Лето и его сын Тарик, испытывающий чувства к Ясемин, мечтают поскорее избавиться от Халиля. Всё становится ещё сложнее, когда Ибрагим встречает Зейнеп Лето — девушку из своего прошлого, с которой они вместе учились в начальной школе. Она только что вернулась из Америки, и их неожиданная встреча меняет всё.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Безграничная любовь
Безграничная любовь драма, криминал, триллер
2023, Турция
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше