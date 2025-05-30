Когда выйдет 3 сезон сериала "Безграничная любовь"?

Наш ответ:

«Безграничная любовь» - один из самых популярных турецких сериалов прямо сейчас. Третий сезон уже анонсирован, однако точная дата выхода новых серий неизвестна. Вероятно, они появятся в 2025 году.



Напомним сюжет. Двадцать лет назад Халил Ибрагим стал свидетелем жестокого убийства собственного отца. Чтобы спасти мальчика от последствий кровной вражды, дядя тайно увёз его в другой город. Спустя годы Халил возвращается на родину — он намерен восстановить разрушенный дом и жениться на Ясемин, которой уже давно сделал предложение. Он не желает ворошить старые обиды и мстить, но глава враждующего семейства Лето и его сын Тарик, испытывающий чувства к Ясемин, мечтают поскорее избавиться от Халиля. Всё становится ещё сложнее, когда Ибрагим встречает Зейнеп Лето — девушку из своего прошлого, с которой они вместе учились в начальной школе. Она только что вернулась из Америки, и их неожиданная встреча меняет всё.