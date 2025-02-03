Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 3 сезон сериала "Белый лотос"?

Когда выйдет 3 сезон сериала "Белый лотос"?

Олег Скрынько 3 февраля 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Третий сезон сериала «Белый лотос» выйдет 16 февраля 2025 года и будет доступен на платформе Max. Эпизоды будут выходить каждое воскресенье.

Сюжет нового сезона будет разворачиваться в Таиланде, в отеле под названием «Белый лотос». В сюжет будут введены новые персонажи, роли которых по традиции исполнили крупные звезды. Речь, как и всегда, пойдет о компании очень богатых людей, решивших провести отпуск вдали от родины. Прибыв в Таиланд, они купаются в роскоши, пользуясь всеми благами отеля. Все меняется, когда на территории роскошного заведения появляется труп.

«Белый лотос» - один из главных стриминговых хитов нашего времени. Сериал полюбился публике благодаря едкой сатире на общество потребление, а также проговаривание актуальных проблем, которые подаются через чернейший юмор.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Белый лотос
Белый лотос комедия, драма
2021, США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше