Когда выйдет 3 сезон сериала "Белый лотос"?

Наш ответ:

Третий сезон сериала «Белый лотос» выйдет 16 февраля 2025 года и будет доступен на платформе Max. Эпизоды будут выходить каждое воскресенье.



Сюжет нового сезона будет разворачиваться в Таиланде, в отеле под названием «Белый лотос». В сюжет будут введены новые персонажи, роли которых по традиции исполнили крупные звезды. Речь, как и всегда, пойдет о компании очень богатых людей, решивших провести отпуск вдали от родины. Прибыв в Таиланд, они купаются в роскоши, пользуясь всеми благами отеля. Все меняется, когда на территории роскошного заведения появляется труп.



«Белый лотос» - один из главных стриминговых хитов нашего времени. Сериал полюбился публике благодаря едкой сатире на общество потребление, а также проговаривание актуальных проблем, которые подаются через чернейший юмор.