Когда выйдет 3 сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут»?

«Бедные смеются, богатые плачут» — российский сериал, в котором переплетаются комедия и мелодрама. Премьера состоялась на телеканале ТНТ 12 февраля 2024 года. Дебютный сезон снискал популярность, поэтому шоу получило продолжение. Второй сезон стартовал на ТНТ 12 мая 2025 года. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах PREMIER и Okko.
Третий сезон пока официально не анонсирован, но это кажется лишь формальностью. Учитывая, что перерыв между первым и вторым сезонами составил год, можно предположить, что третий сезон выйдет весной-летом 2026 года.
