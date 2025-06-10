Когда выйдет 3 сезон сериала «Бедные смеются, богатые плачут»?

Меню
Олег Скрынько 10 июня 2025 Дата обновления: 10 июня 2025
Наш ответ:

«Бедные смеются, богатые плачут» — российский сериал, в котором переплетаются комедия и мелодрама. Премьера состоялась на телеканале ТНТ 12 февраля 2024 года. Дебютный сезон снискал популярность, поэтому шоу получило продолжение. Второй сезон стартовал на ТНТ 12 мая 2025 года. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах PREMIER и Okko.

Третий сезон пока официально не анонсирован, но это кажется лишь формальностью. Учитывая, что перерыв между первым и вторым сезонами составил год, можно предположить, что третий сезон выйдет весной-летом 2026 года.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бедные смеются, богатые плачут
Бедные смеются, богатые плачут мелодрама
2024, Россия
9.0
