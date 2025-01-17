Когда выйдет 3 сезон сериала "Алиса в Пограничье"?

Наш ответ:

"Алиса в Пограничье" — один из наиболее популярных азиатских сериалов на Netflix, действие которого разворачивается в Японии. На данный момент вышло два сезона, но точная дата выхода третьего пока неизвестна. Премьера нового сезона, вероятно, состоится во второй половине 2025 года.



Сюжет следует за троими молодыми друзьями: неудачным геймером, не желающим учиться или искать работу; барменом, потерявшим место из-за романа с коллегой; и офисным клерком, страдающим от ухода матери в странную секту. В погоне за полицией они прячутся в туалетной кабинке на станции Сибуя, но когда выходят, оказывается, что все жители Токио исчезли. Могущественная сила либо удалила их, либо перенесла в параллельную реальность, где им приходится участвовать в смертельных играх для выживания. Отказаться от игры — значит быстро погибнуть, а согласиться — вероятно, тоже встретить смерть, хотя не сразу.