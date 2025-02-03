Когда выйдет 3 сезон сериала "13 клиническая"?

Наш ответ:

«13 клиническая» - мистический сериал, который выходит на стриминговой платформе «Иви» и пользуется большим успехом у публики. Несмотря на популярность шоу, информации о производстве третьего сезона до сих пор не было.



Напомним, о чем рассказывалось в первых сезонах. 13 Клиническая — уникальная больница, где врачи спасают пациентов, одержимых таинственными сущностями с собственной волей. Здесь не просто лечат, а учат сосуществовать с внутренними демонами. Кириллу и его коллегам предстоит разбираться в сложных судьбах людей и мистических существ, различая добро и зло. В каждом эпизоде — новая история пациента и схватка медиков с неизвестными силами. Удастся ли врачам помочь подопечным обрести контроль над собой и вернуть себе жизнь?