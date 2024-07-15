Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 3 сезон "Отель портофино"?

Когда выйдет 3 сезон "Отель портофино"?

15 июля 2024
Наш ответ:

Выход третьего сезона сериала «Отель Портофино» состоится 28 июля 2024 года. В общей сложности в рамках сезона зрителей ждут 6 новых эпизодов.

Кратко напомним, о чем, собственно, сам сериал. Итальянская Ривьера — это уютный уголок даже в бурном 1926 году. Английская семья Эйнсворт открывает здесь очаровательную гостиницу для своих соотечественников, которые хотят путешествовать, но не готовы оставить свои привычки. Хозяйка Белла Эйнсворт вкладывает всю свою энергию и душу в отель, надеясь улучшить финансовое положение семьи и залечить раны, причиненные Первой мировой войной. Однако требовательные гости не дают ей расслабиться, а среди местных жителей встречаются как сторонники Муссолини, так и сомнительные личности. Но самым опасным может стать её расточительный муж Сесил, который ищет богатую невесту для сына и любые другие легкие способы заработать.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отель Портофино
Отель Портофино драма
2022, Великобритания
0.0
