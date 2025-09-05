Меню
Когда выйдет 3 сезон «Моя жизнь с мальчиками Уолтер»?

Олег Скрынько 5 сентября 2025 Дата обновления: 5 сентября 2025
Наш ответ:

«Моя жизнь с мальчиками Уолтер» — британо-американский драматический сериал о подростках, выходящий на стрим-сервисе Netflix. Проект является телевизионной адаптацией одноименного романа Эли Новак.

Когда ждать третий сезон?

Дебютный сезон вышел 7 декабря 2023 года, а второй сезон стал доступен 28 августа 2025 года. Перед премьерой второго сезона Netflix официально объявил, что шоу получит третий сезон. Дата его выхода пока не установлена, но сообщается, что новые серии будут представлены в 2026 году.

О чем сериал

В центре сюжета — школьница из Нью-Йорка по имени Джеки, которая остается сиротой и переезжает в Колорадо, где живут ее опекуны, также воспитывающие десятерых сыновей. Таким образом, Джеки оказывается окружена массой мальчиков. Она увлекается интеллектуалом Алексом и романтиком Коулом.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Моя жизнь с мальчиками Уолтер
Моя жизнь с мальчиками Уолтер драма
2023, Великобритания/США
0.0
