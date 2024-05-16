Меню
Когда выйдет 3 сезон "Кровь Зевса"?

Когда выйдет 3 сезон "Кровь Зевса"?

Олег Скрынько 16 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Пока официально не известно, будет ли третий сезон. Однако, известно, что второй сезон анимационного сериала «Кровь Зевса» вышел 9 мая. Все серии продолжения, как и в случае с первым сезоном, появились на стриминговом гиганте Netflix в один день. Тем не менее, Netflix пока не давал официального подтверждения о продлении сериала на третий сезон.

«Кровь Зевса» — это американский анимационный сериал, созданный братьями Чарли и Власом Парлапанидами. Сюжет разворачивается в мире древнегреческой мифологии и рассказывает о Хероне, полубоге и сыне Зевса, который стремится спасти землю и Олимп от разрушения. В первом сезоне зрители познакомились с Хероном, его происхождением и его миссией, а второй сезон продолжает его эпическое приключение, углубляясь в интриги и сражения, свойственные миру древних богов и героев. Херон сталкивается с множеством испытаний и врагов, стараясь защитить свой мир и узнать больше о своем божественном наследии. Сериал получил положительные отзывы за свою анимацию, сюжет и верность мифологическим источникам, что только увеличивает ожидания зрителей относительно возможного продолжения в третьем сезоне.

