Когда выйдет 3 сезон "Иванько"?

Олег Скрынько 29 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Иванько" - один из самых популярных российских сериалов последних лет, который полюбился публике благодаря отличным актерским работам и доброму юмору. Учитывая высокую популярность первых двух сезонов, нет ничего удивительного в том, что сериал продлили на третий. Известно, что он выйдет во второй половине 2024 года, однако точная дата пока что не сообщается.

Третий сезон сериала "Иванько" продолжает рассказывать о жизни трёх женщин за тридцать, их успехах, неудачах и дружбе. Каждая из них сталкивается с личными проблемами, но уникальность сериала в том, что подруги всегда стараются помочь друг другу, несмотря на собственные сложности. Следуя советам друг друга, они часто ещё больше запутываются в своих делах — будь то дома, на работе, с родителями или в отношениях. Как же избежать повторения ошибок, если они постоянно встречаются на пути?

Иванько
Иванько комедия
2020, Россия
0.0
