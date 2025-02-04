Когда выйдет 2 сезон «Выживалити»?

«Выживалити» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Пятница!». Премьера второго сезона состоится 14 февраля 2025 года. Концепция проекта заключается в том, что группа конкурсантов, состоящая из знаменитостей, отправляется в дикую природу, где проходит массу испытаний. Во втором сезоне примут участие 16 человек. Они будут бороться за приз в размере 10 млн рублей. Ведущим выступит Вадим Демчог. Сообщается, что в новом сезоне испытания будут еще более изощренными: поездка на горящей машине, проход по канату над стремительной рекой, прыжки с высоты и т. п.
