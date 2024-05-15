Когда выйдет 2 сезон "Ван Пис"?

Наш ответ:

В недавнем интервью Иньяки Годой, актёр, исполняющий роль Луффи в сериале «Ван-Пис: Большой куш» (One Piece), сообщил, что съемки второго сезона от Netflix начнутся в июне 2024 года. С учётом этого поклонники могут ожидать новые серии к концу 2025 года, вероятно, следующем летом.



Первый сезон «Ван-Писа» уже успел покорить зрителей по всему миру своей уникальной атмосферой и захватывающими приключениями пиратов. Второй сезон обещает быть ещё более увлекательным, а команда проекта намерена учесть и исправить все недостатки предыдущих эпизодов.



«Ван-Пис» — игровая адаптация одноименного аниме. По сюжету сериала Манки Д. Луффи (Иньяки Годой) отправляется на поиски легендарного сокровища «Ван-Пис», которое сделает его королем пиратов. В ходе своего эпического путешествия он собирает команду Пиратов соломенной шляпы, в которую входят мечник Ророноа Зоро (Макэню), навигатор Нами (Эмили Радд), стрелок Усопп (Каппэи Ямагути) и повар Санджи (Таз Скайлар).