Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон "Ван Пис"?

Когда выйдет 2 сезон "Ван Пис"?

Олег Скрынько 15 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В недавнем интервью Иньяки Годой, актёр, исполняющий роль Луффи в сериале «Ван-Пис: Большой куш» (One Piece), сообщил, что съемки второго сезона от Netflix начнутся в июне 2024 года. С учётом этого поклонники могут ожидать новые серии к концу 2025 года, вероятно, следующем летом.

Первый сезон «Ван-Писа» уже успел покорить зрителей по всему миру своей уникальной атмосферой и захватывающими приключениями пиратов. Второй сезон обещает быть ещё более увлекательным, а команда проекта намерена учесть и исправить все недостатки предыдущих эпизодов.

«Ван-Пис» — игровая адаптация одноименного аниме. По сюжету сериала Манки Д. Луффи (Иньяки Годой) отправляется на поиски легендарного сокровища «Ван-Пис», которое сделает его королем пиратов. В ходе своего эпического путешествия он собирает команду Пиратов соломенной шляпы, в которую входят мечник Ророноа Зоро (Макэню), навигатор Нами (Эмили Радд), стрелок Усопп (Каппэи Ямагути) и повар Санджи (Таз Скайлар).

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

One Piece. Большой куш
One Piece. Большой куш боевик, приключения, фэнтези
2023, США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше