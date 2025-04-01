Когда выйдет 2 сезон шоу "Сокровища императора"?

Наш ответ:

«Сокровища императора» — российское приключенческое шоу, премьера которого состоялась на ТНТ в 2024 году. Проект быстро завоевал популярность у зрителей, что обеспечило ему продление на второй сезон. Новые выпуски стартуют 6 апреля 2025 года. Точное количество эпизодов пока что неизвестно.



По правилам шоу участники разбиваются на пары и отправляются в путешествие по малоизвестным уголкам Китая, выполняя сложные задания. Преодолению испытаний мешают языковой барьер и культурные различия. Пара, которая приходит к финишу последней, выбывает из игры и отправляется домой. Победители сезона получат приз в 1 миллион юаней. Поклонников первого сезона ждет не менее увлекательное продолжение, обреченное повторить успех оригинала.