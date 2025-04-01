Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон шоу "Сокровища императора"?

Когда выйдет 2 сезон шоу "Сокровища императора"?

Олег Скрынько 1 апреля 2025 Дата обновления: 1 апреля 2025
Наш ответ:

«Сокровища императора» — российское приключенческое шоу, премьера которого состоялась на ТНТ в 2024 году. Проект быстро завоевал популярность у зрителей, что обеспечило ему продление на второй сезон. Новые выпуски стартуют 6 апреля 2025 года. Точное количество эпизодов пока что неизвестно.

По правилам шоу участники разбиваются на пары и отправляются в путешествие по малоизвестным уголкам Китая, выполняя сложные задания. Преодолению испытаний мешают языковой барьер и культурные различия. Пара, которая приходит к финишу последней, выбывает из игры и отправляется домой. Победители сезона получат приз в 1 миллион юаней. Поклонников первого сезона ждет не менее увлекательное продолжение, обреченное повторить успех оригинала.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сокровища императора
Сокровища императора телешоу
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше