Когда выйдет 2 сезон сериала "Золотое дно"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 ноября 2025 Дата обновления ответа: 21 ноября 2025

«Золотое дно» — российский сериал, который возвращается на экраны со вторым сезоном.

Синопсис гласит:

Смерть главы кладнает начало жестокой войне между наследниками династии Градовых. Под видом семейных отношений кипят страсти: каждый готов на всё — от хитрой интриги до откровенного предательства. Чем глубже они погружаются в эту игру, тем сильнее запутывается клубок лжи, и тем труднее найти путь назад. Роскошная семейная сага с Алексеем Гуськовым и Юлией Снигирь.

Когда выйдет 2 сезон сериала «Золотое дно»

2 сезон сериала «Золотое дно» начнет выходить на стримингах 4 декабря 2025 года. В общей сложности запланирован выпуск девяти новых эпизодов. Публикуем подробный график релиза серий:

  • Серия 1 — 4 декабря 2025 года
  • Серия 2 — 4 декабря 2025 года
  • Серия 3 — 11 декабря 2025 года
  • Серия 4 — 18 декабря 2025 года
  • Серия 5 — 25 декабря 2025 года
  • Серия 6 — 1 января 2026 года
  • Серия 7 — 8 января 2026 года
  • Серия 8 — 15 января 2026 года
  • Серия 9 — 22 января 2026 года

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Золотое дно
Золотое дно драма
2024, Россия
7.0
