Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон сериала "Знахарь"?

Когда выйдет 2 сезон сериала "Знахарь"?

Олег Скрынько 11 сентября 2025 Дата обновления: 11 сентября 2025
Наш ответ:

«Знахарь» — комедийный сериал, выпущенный каналом ТНТ в 2025 году.

Синопсис гласит:

Костя, водитель скорой помощи, привык плыть по течению, пока долги не вынудили его сбежать из Москвы. Случай заносит его в южную станицу, где его ошибочно принимают за врача и встречают с радушием. Теперь парню предстоит изображать опытного медика, чтобы не выдать обман и попытаться наладить жизнь.

Когда выйдет 2 сезон сериала «Знахарь»

Первый сезон шоу завершился 21 августа 2025 года. Официального анонса продолжения еще не было. Однако если второй сезон будет снят, то его релиз, вероятно, состоится не раньше первой половины 2026 года.

Каким получился 1 сезон

«Знахарь» предлагает свежий взгляд на современную отечественную комедию — лёгкую, романтичную и необычную. В отдельных моментах можно уловить отголоски советской классики и тонкие намёки на стиль Эмира Кустурицы. Проект наполнен элементами магии, поэзии и сновидческой атмосферы, а важной частью картины стала оригинальная музыка, созданная специально для сериала.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Знахарь
Знахарь комедия
2025, Россия
0.0
