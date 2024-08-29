Меню
Когда выйдет 2 сезон сериала "Жить жизнь"?

Олег Скрынько 29 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Жить жизнь» - популярный драматический сериал, в основе которого лежит книга Анны Богинской. Премьера второго сезона намечена на 12 сентября 2024 года на стриминговой платформе Start. Главную роль в сериале вновь исполнил популярная российская актриса Любовь Аксенова. Заключительная серия нового сезона выйдет 14 ноября.

30-летняя Аня — образованная и яркая девушка. У нее состоявшаяся карьера маркетолога и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Она не спешит заводить новые отношения, а выстраивает свою жизнь свободно и независимо, пока не встречает нового избранника. Аня сталкивается с осознанной манипуляцией с его стороны и понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна.

Жить жизнь

Жить жизнь
Жить жизнь триллер
2023, Россия
0.0
