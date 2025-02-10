Когда выйдет 2 сезон сериала "Задача трёх тел"?

«Задача трех тел» - сериал Netflix, основанный на одноименном китайском романе. Научно-фантастический экшен сразу же полюбился публике и был продлен на второй сезон. Предполагается, что выход продолжение состоится в 2026 году, но точная дата все еще неизвестна.
1967 год. Молодая астрофизик, дочь репрессированного профессора, устраивается в секретную лабораторию во Внутренней Монголии. Там ученые пытаются установить контакт с внеземными цивилизациями. 2024 год. Ускорители частиц по всему миру дают результаты, противоречащие законам физики, а учёные совершают загадочные самоубийства. Лондонский детектив следит за учениками погибшей сотрудницы Оксфорда. Одна из них видит обратный отсчёт, другая находит таинственный VR-шлем и запускает игру, в которой нужно спасти цивилизацию, решив задачу трёх тел.
Авторизация по e-mail