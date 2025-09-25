Меню
Когда выйдет 2 сезон сериала "Вождь войны"?

Олег Скрынько 25 сентября 2025 Дата обновления: 25 сентября 2025
Наш ответ:

«Вождь войны» — масштабный исторический сериал платформы AppleTV+, вышедший на экраны в 2025 году.

Синопсис гласит:

На Гавайских островах, раздираемых междоусобной войной четырёх королевств, появляется суровый воин Каиана. Он бросает вызов судьбе, взяв на себя почти невозможную миссию — прекратить кровопролитие и объединить свой разобщённый народ.

Когда выйдет 2 сезон сериала «Вождь войны»

Несмотря на высокую популярность сериала и положительные отзывы в западной прессе, сериал «Вождь войны» до сих пор не был продлен на второй сезон. Если шоу все же получит продолжение, второй сезон вряд ли появится на платформе Apple раньше 2027 года: производство столь дорогих проектов, как правило, требует не меньше двух лет.

Кто снимался в сериале «Вождь войны»

Каст исторического боевика включает преимущественно коренное население, а также из голливудских звезд:

