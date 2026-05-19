Когда выйдет 2 сезон сериала «Вне кампуса»?

«Вне кампуса» — американский сериал, в котором сочетаются драма, мелодрама и спорт. Шоу выходит на стрим-сервисе Amazon Prime Video. Премьера состоялась 13 мая 2026 года. Сериал основан на цикле романов Элль Кеннеди.
Успех дебютного сезона привел к тому, что продюсеры и авторы проекта взялись за разработку продолжения. Шоураннер Луиза Леви поведала, что сценарий второго сезона уже готов. Съемки должны начаться в ближайшее время. При этом дата выхода новых серий пока не установлена.
Первый сезон повествует об элитной хоккейной команде из вымышленного университета Briar. В центре сюжета — фиктивные романтические отношения между капитаном команду Гарретом и музыканткой Анной. В дальнейшем молодые люди по-настоящему влюбляются друг в друга. Во втором сезоне главными героями выступят другие персонажи.
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