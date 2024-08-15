Меню
Когда выйдет 2 сезон сериала "Властелин колец: Кольца власти"?

Когда выйдет 2 сезон сериала "Властелин колец: Кольца власти"?

Олег Скрынько 15 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Властелин колец: Кольца власти" — сериал, основанный на литературном цикле Толкина и посвященный событиям, происходившим за много лет до тех, что описаны в двух трилогих Питера Джексона. Премьера второго сезона дорогостоящего фэнтези состоится на стриминге Prime Video 29 августа 2024 года. В общей сложности сезон будет включать 8 эпизодов и завершится 3 октября 2024 года.

Несмотря на установившееся относительное спокойствие, герои вновь сталкиваются с возрождением зла в Средиземье. От темных глубин Мглистых гор до величественных лесов Линдона, от захватывающего дух островного королевства Нуменор до самых отдаленных уголков мира — в каждом королевстве развертываются события, которые создают наследие, предназначенное стать легендой и пережить своих создателей.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Властелин колец: Кольца власти
Властелин колец: Кольца власти драма, приключения, фэнтези
2022, США
0.0
