Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон сериала "Ветреный холм"?

Когда выйдет 2 сезон сериала "Ветреный холм"?

Олег Скрынько 19 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Ветреный холм» — один из самых популярных турецких сериалов 2024 года, который привлек внимание всех поклонников мелодраматического жанра. 2 сезон хита стартует 30 сентября 2024 года, так что зрители смогут узнать, что произошло с полюбившимися персонажами дальше.

По сюжету Халиль и Зейнеп — герои, чьи жизни словно принадлежат разным мирам, но их судьбы неумолимо тянутся друг к другу. Зейнеп — яркая, дерзкая и свободолюбивая девушка, воспитанная в роскоши, но привыкшая к труду, следя за работой на полях, гоняя на своем мотороллере по деревенским дорогам. Однажды трагический момент сводит её с Халилем — приезжим в их поселок, который, спасая её после аварии, оказывается втянут в её мир. Но вот ирония судьбы: семья Зейнеп — та самая, которая перевернула всю жизнь Халиля. Теперь он здесь, чтобы свести счеты.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ветреный холм
Ветреный холм драма
2024, Турция
9.0
