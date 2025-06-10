Когда выйдет 2 сезон сериала "В парке Чаир"?

Наш ответ:

"В парке Чаир" – популярный российский сериал, который начал выходить в 2025 году. Несмотря на зрительский успех шоу, второй сезон по-прежнему не подтвержден официально. Так что дата выхода его неизвестна.

Лето 1940 года. Четыре семнадцатилетние подруги — Люба, Аня, Соня и Алина — стоят на пороге взрослой жизни, полные надежд и мечтаний. Люба грезит сценой и мечтает стать актрисой, а ещё — выйти замуж за своего одноклассника Сережу, юного поэта, без ума влюблённого в неё. Алина уверена, что её ждёт брак с Вилькой, и строит планы на будущее с ним. Соня ищет свою идеальную любовь — умного, начитанного, интересного мужчину, и потому отталкивает влюблённого в неё Осю, считая его недостаточно серьёзным. Аня же хранит какие-то тайные замыслы, о которых не рассказывает даже самым близким подругам. Им кажется, что впереди — только счастье, что весь мир лежит у их ног. Но тридцатилетний журналист Андрей, почти «старик» в глазах Любы, видит дальше и пытается предупредить её о надвигающейся беде. Его тревожные слова кажутся девушке лишь пустыми страхами… А впереди — война, которая перевернёт их жизни, заставит повзрослеть слишком быстро и изменит всё, во что они так верили.