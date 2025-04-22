Меню
Когда выйдет 2 сезон сериала «Улица Шекспира»?

Когда выйдет 2 сезон сериала «Улица Шекспира»?

Олег Скрынько 22 апреля 2025 Дата обновления: 22 апреля 2025
Наш ответ:

«Улица Шекспира» — российский драматический сериал, стартовавший в онлайн-кинотеатре Okko 6 марта 2025 года. В настоящее время вышли все восемь эпизодов. Шоу снискало популярность, потому велика вероятность, что оно получит продолжение. Дата премьеры потенциального второго сезона на данный момент не анонсирована. Предполагается, что новые эпизоды выйдут либо весной 2026 года, либо уже в 2027 году.

В центре сюжета — преуспевающий московский юрист Михаил, которого настигает прошлое. Дело в том, что на самом деле Михаил родился и вырос в цыганском таборе. Так сложилось, что он был изгнан из родной коммуны. Переехав в столицу, он превратился из Михая в Михаила и решил начать новую жизнь. Однажды к нему обращается за помощью возлюбленная, которую он был вынужден оставить много лет назад. Также Михай узнает, что у него от этой женщины есть дочь.

Улица Шекспира
Улица Шекспира драма, криминал
2025, Россия
0.0
