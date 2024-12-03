Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон сериала "Укрытие"?

Когда выйдет 2 сезон сериала "Укрытие"?

3 декабря 2024
Наш ответ:

«Укрытие» — напряжённый постапокалиптический триллер от Apple TV+. Второй сезон популярного телесериала стартовал 15 ноября 2024 года, а финал назначен на 17 января 2025 года. Как и прежде главную роль исполняет Ребекка Фергюсон.

События разворачиваются в недалёком будущем, где последние 10 тысяч человек укрылись в гигантском подземном бункере глубиной 144 этажа. Обитатели убежища уверены, что внешний мир непригоден для жизни: воздух отравлен, а выход на поверхность смертельно опасен. Единственным «окном» наружу служат огромные экраны, транслирующие угнетающий серый пейзаж. Люди покорно следуют строгим правилам, главным из которых остаётся запрет на покидание бункера. Но что, если всё, что они знают, — ложь?

Укрытие
Укрытие фантастика, драма
2023, США
9.0
