Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон сериала «Уэнсдэй»?

Когда выйдет 2 сезон сериала «Уэнсдэй»?

Олег Скрынько 30 апреля 2025 Дата обновления: 30 апреля 2025
Наш ответ:

«Уэнсдэй» — американский мистический сериал, выходящий на стрим-сервисе Netflix. Сериал представляет собой новый проект в рамках франшизы «Семейка Аддамс». В центре сюжета — юная Уэнсдэй Аддамс, которая обладает даром ясновидения и выглядит белой вороной на фоне своих сверстников. Первый сезон «Уэнсдэй» вышел в 2022 году и снискал огромную популярность. Сразу же было запущено в производство продолжение. Второй сезон шоу будет поделен на две части. Каждая будет включать по четыре серии. Первая половина нового сезона станет доступна 6 августа, а вторая выйдет 3 сентября.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Уэнсдэй
Уэнсдэй комедия, детектив, фэнтези
2022, США
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше