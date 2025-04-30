Когда выйдет 2 сезон сериала «Уэнсдэй»?

Наш ответ:

«Уэнсдэй» — американский мистический сериал, выходящий на стрим-сервисе Netflix. Сериал представляет собой новый проект в рамках франшизы «Семейка Аддамс». В центре сюжета — юная Уэнсдэй Аддамс, которая обладает даром ясновидения и выглядит белой вороной на фоне своих сверстников. Первый сезон «Уэнсдэй» вышел в 2022 году и снискал огромную популярность. Сразу же было запущено в производство продолжение. Второй сезон шоу будет поделен на две части. Каждая будет включать по четыре серии. Первая половина нового сезона станет доступна 6 августа, а вторая выйдет 3 сентября.