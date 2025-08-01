Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон сериала "Уэнсдей"?

Когда выйдет 2 сезон сериала "Уэнсдей"?

Олег Скрынько 1 августа 2025 Дата обновления: 1 августа 2025
Наш ответ:

Премьера 2-го сезона сериала «Уэнсдей» состоится 6 августа 2025 года на стриминге Netflix. На экран выйдет половина сезона, включающая четыре эпизода, тогда как следующие четыре серии появятся на платформе 3 сентября 2025 года.

Напоминаем сюжет популярного сериала. Подросток Уэнсдей Аддамс с трудом уживается со сверстниками в обычной школе, откуда ее неоднократно исключали за плохое поведение. По настоянию родителей она поступает в академию Невермор — школу для аутсайдеров и обладателей сверхъестественных способностей. Пока она учится контролировать свои дары, девочка втягивается в расследование серии загадочных убийств, связанных с мрачными тайнами её семьи. Уэнсдей предстоит не только раскрыть преступления, но и разобраться в себе, открыв свою истинную сущность.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Уэнсдэй
Уэнсдэй комедия, детектив, фэнтези
2022, США
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше