Когда выйдет 2 сезон сериала "Уэнсдей"?

Премьера 2-го сезона сериала «Уэнсдей» состоится 6 августа 2025 года на стриминге Netflix. На экран выйдет половина сезона, включающая четыре эпизода, тогда как следующие четыре серии появятся на платформе 3 сентября 2025 года.



Напоминаем сюжет популярного сериала. Подросток Уэнсдей Аддамс с трудом уживается со сверстниками в обычной школе, откуда ее неоднократно исключали за плохое поведение. По настоянию родителей она поступает в академию Невермор — школу для аутсайдеров и обладателей сверхъестественных способностей. Пока она учится контролировать свои дары, девочка втягивается в расследование серии загадочных убийств, связанных с мрачными тайнами её семьи. Уэнсдей предстоит не только раскрыть преступления, но и разобраться в себе, открыв свою истинную сущность.