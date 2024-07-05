Когда выйдет 2 сезон сериала "Суперген"?

Наш ответ:

"Суперген" – это новинка среди научно-фантастических сериалов, весь первый сезон которого стал доступен на Netflix 27 июня 2024 года. Хотя проект сразу же нашел отклик у зрителей, руководство стриминговой платформы не спешит объявлять о продлении на второй сезон. Таким образом, будущее сериала "Суперген" остается под вопросом.



Сюжет сериала разворачивается вокруг Майкла, который наслаждается своей жизнью: у него есть дом, новая машина, и его любимая девушка согласилась выйти за него замуж. Однако внезапно он перемещается в будущее и узнает, что его невеста вскоре погибнет. У Майкла есть шанс изменить будущее, но для этого ему нужно собрать команду людей со сверхспособностями.