Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон сериала "Суперген"?

Когда выйдет 2 сезон сериала "Суперген"?

Олег Скрынько 5 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Суперген" – это новинка среди научно-фантастических сериалов, весь первый сезон которого стал доступен на Netflix 27 июня 2024 года. Хотя проект сразу же нашел отклик у зрителей, руководство стриминговой платформы не спешит объявлять о продлении на второй сезон. Таким образом, будущее сериала "Суперген" остается под вопросом.

Сюжет сериала разворачивается вокруг Майкла, который наслаждается своей жизнью: у него есть дом, новая машина, и его любимая девушка согласилась выйти за него замуж. Однако внезапно он перемещается в будущее и узнает, что его невеста вскоре погибнет. У Майкла есть шанс изменить будущее, но для этого ему нужно собрать команду людей со сверхспособностями.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Суперген
Суперген драма, боевик, фантастика
2024, Великобритания
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Витёк Конев 7 июля 2024, 00:00
Тупость от нетфлекс выпускают сериалы а продолжения не делают или долго он у них в процессе а фильм неплохой ждём продолжение и будет любезны продолжите фильм тера нова
7 июля 2024, 00:00 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше