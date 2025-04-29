Когда выйдет 2 сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»?

«Сорвиголова: Рожденный заново» — американский супергеройский сериал, входящий в киновселенную Marvel. Проект представляет собой мягкий перезапуск «Сорвиголовы», который выходил на Netflix в 2015–2018 годах. Премьера «Рожденного заново» состоялась на Disney+ 4 марта 2025 года. Сезон состоит из девяти эпизодов. Последний из них стал доступен 15 апреля. Шоу уже официально продлено на второй сезон. Съемки новых серий начались в конце февраля 2025 года, а завершится этот этап производства в июле. Второй сезон, который будет включать восемь серий, начнет выходить в марте 2026 года.
