Когда выйдет 2 сезон сериала "Слово пацана: кровь на асфальте"?

Наш ответ:

«Слово пацана: кровь на асфальте» - один из самых обсуждаемых российских сериалов последних лет, который вызвал широкий ажиотаж в обществе. Несмотря на популярность, криминальная драма ограничивается одним сезоном, тогда как производство второго не было анонсировано. Это полностью завершенная история, не нуждающаяся в дополнениях.



Место действия - Казань, 1989 год. Пока взрослые изо всех сил пытаются сводить концы с концами, подростки объединяются в уличные банды, чтобы бороться за контроль над своей территорией - всем, что находится на "их" земле или движется по ней. В мире всеобщей бедности действуют свои законы, где поддержка и "слово пацана" значат больше любой клятвы. 14-летний Андрей, воспитанный в интеллигентной семье, учится в музыкальной школе и живёт с мамой и младшей сестрой. Его жизнь меняется, когда ему поручают подтянуть по английскому сверстника Марата, члена местной банды.