Когда выйдет 2 сезон сериала "Шахмаран"?

Наш ответ:

«Шахмаран» - популярный турецкий телесериал, транслирующийся с 2023 года. Второй сезон шоу выйдет 8 августа на стриминге Netflix. Как и прежде, на платформе будут доступны сразу все новые эпизоды. Однако их точно количество пока что не сообщается.



Шахсу отправляется в Адану для чтения лекции и решает навестить своего дедушку, который давно прекратил общение с её матерью. В этом путешествии она оказывается в необычной и таинственной общине Мар, поклоняющейся божеству Шахмаран. Местные жители верят, что появление Шахсу исполняет древнее пророчество легенды о Шахмаране — символе любви и мудрости. Встреча с этой общиной меняет её судьбу и переплетает её жизнь с загадочным Маром, приводя к неизбежным изменениям.