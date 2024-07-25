Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон сериала "Шахмаран"?

Когда выйдет 2 сезон сериала "Шахмаран"?

Олег Скрынько 25 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Шахмаран» - популярный турецкий телесериал, транслирующийся с 2023 года. Второй сезон шоу выйдет 8 августа на стриминге Netflix. Как и прежде, на платформе будут доступны сразу все новые эпизоды. Однако их точно количество пока что не сообщается.

Шахсу отправляется в Адану для чтения лекции и решает навестить своего дедушку, который давно прекратил общение с её матерью. В этом путешествии она оказывается в необычной и таинственной общине Мар, поклоняющейся божеству Шахмаран. Местные жители верят, что появление Шахсу исполняет древнее пророчество легенды о Шахмаране — символе любви и мудрости. Встреча с этой общиной меняет её судьбу и переплетает её жизнь с загадочным Маром, приводя к неизбежным изменениям.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шахмаран
Шахмаран драма, фэнтези, мелодрама
2023, Турция
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше