Когда выйдет 2 сезон сериала "Сегун"?

«Сегун» - один из главных сериалов 2024 года, удостоенный множества престижных премий. Несмотря на то, что первый сезон целиком охватывает события литературного первоисточника, продюсеры сразу же продлили исторический блокбастер на второй сезон. Его производство идет прямо сейчас, а премьера намечена на 2026 год. Однако точная дата не сообщается.
События происходят много веков назад. Мореплаватель из Англии достигает берегов неизведанной Японии. Там он становится частью развернувшейся политической борьбы, поддерживая одного из потенциальных сегунов страны восходящего солнца. Кроме прочего, чужак борется с представителями вражеской ему Португалии, успевших наладить на этих землях торговые отношения.
Авторизация по e-mail