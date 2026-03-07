Когда выйдет 2 сезон сериала «Рыцарь Семи Королевств»?

«Рыцарь Семи Королевств» — американский фэнтезийный сериал, действие которого разворачивается во вселенной «Игры престолов». Премьера первого сезона состоялась 18 января 2026 года на HBO.

Когда ждать второй сезон?

Новые серии «Рыцаря Семи Королевств» были официально анонсированы в ноябре 2025 года, то есть еще до выхода дебютного сезона. Релиз второго сезона запланирован на 2027 год.

О чем будет второй сезон

Сценарий второго сезона основан на повести Джорджа Р.Р. Мартина «Верный меч» (другой вариант перевода — «Присяжный рыцарь»), второй части цикла «Рыцарь Семи Королевств» или «Повести о Дунке и Эгге». Действие «Верного меча» имеет место на юго-западе Вестероса, в Просторе. Дункан Высокий и его оруженосец Эгг несут службу у захудалого лорда, который вступает в конфликт со своей соседкой — леди-вдовой, приказавшей запрудить его ручей.