Когда выйдет 2 сезон сериала «Рыцарь Семи Королевств»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 7 марта 2026 Дата обновления ответа: 7 марта 2026

«Рыцарь Семи Королевств» — американский фэнтезийный сериал, действие которого разворачивается во вселенной «Игры престолов». Премьера первого сезона состоялась 18 января 2026 года на HBO.

Когда ждать второй сезон?

Новые серии «Рыцаря Семи Королевств» были официально анонсированы в ноябре 2025 года, то есть еще до выхода дебютного сезона. Релиз второго сезона запланирован на 2027 год.

О чем будет второй сезон

Сценарий второго сезона основан на повести Джорджа Р.Р. Мартина «Верный меч» (другой вариант перевода — «Присяжный рыцарь»), второй части цикла «Рыцарь Семи Королевств» или «Повести о Дунке и Эгге». Действие «Верного меча» имеет место на юго-западе Вестероса, в Просторе. Дункан Высокий и его оруженосец Эгг несут службу у захудалого лорда, который вступает в конфликт со своей соседкой — леди-вдовой, приказавшей запрудить его ручей.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Джордж Реймонд Ричард Мартин
George Raymond Richard Martin

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Рыцарь Семи Королевств
Рыцарь Семи Королевств драма, боевик, фэнтези
2026, США
0.0
