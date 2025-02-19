Когда выйдет 2 сезон сериала "Ронин"?

«Ронин» - один из самых популярных российских сериалов последних месяцев, который сразу же получил второй сезон. Его выход предполагается в начале 2026 года.
Возвращение домой стало судьбоносным для Ивана Доронина. Он сумел сохранить семью, обрести двух сыновей, встретить настоящую любовь и разоблачить коррумпированного чиновника. Пройдя через трудности, Иван сделал выбор — остаться в Медвежьем рядом с близкими. Во втором сезоне он продолжает защищать родную деревню. Зрителей ждут новые расследования, мистические события, захватывающие погони и преследования. А всё это — на фоне живописных сибирских пейзажей, где жители Медвежьего строят свою жизнь, несмотря на испытания.
