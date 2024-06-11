Когда выйдет 2 сезон сериала "Развод по расчету"?

Наш ответ:

"Развод по расчету" - свежая романтическая комедия от телеканала ТНТ, завершившая свой показ 6 июня 2024 года. Несмотря на восторженные отзывы зрителей и высокие рейтинги, официальные представители канала пока еще не подтвердили продление сериала на второй сезон, а производство не начато.



Сюжет вращается вокруг молодой пары, которая узнает о программе жилищной поддержки для матерей-одиночек в своей строительной компании. Они решают развестись, чтобы жена, Катерина, могла воспользоваться этой программой. Но вместо того чтобы просто сыграть свою роль, они вынуждены уйти на экстремальные меры, чтобы убедить всех в подлинности своего фиктивного развода.



Главные роли в хите сезона исполнили Алина Алексеева, Степан Девонин и Нелли Уварова.