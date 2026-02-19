Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон сериала "Рай"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 19 февраля 2026 Дата обновления ответа: 19 февраля 2026

«Рай» — один из самых нашумевших сериалов 2024 года, сочетающий в себе элементы научной-фантастики и политического триллера.

Дата выхода второго сезона

2 сезон сериала «Рай» выйдет 23 февраля 2026 года на стриминговых платформах Hulu и Disney+. Публикуем подробный график выхода эпизодов:

  • 1 серия — Грейсленд (23 февраля 2026)
  • 2 серия — Сигнал бедствия (23 февраля 2026)
  • 3 серия — Еще один день в раю (23 февраля 2026)
  • 4 серия — Священная миссия (2 марта 2026)
  • 5 серия — TBA (9 марта 2026)
  • 6 серия — TBA (16 марта 2026)
  • 7 серия — TBA (23 марта 2026)
  • 8 серия — TBA (30 марта 2026)

О чем сериал:

Привычная рутина службы безопасности рушится в одно мгновение: объект их охраны, бывший президент, найден мертвым. Для профессионалов высочайшего класса это не просто провал, это катастрофа. Ведь система безопасности была безупречна.

Когда экспертиза не оставляет сомнений в том, что это убийство, перед следователями и агентами встают два главных вопроса: «Кто?» и «Как?». Как злоумышленнику удалось обойти все кордоны, электронные системы и людей, готовых отдать жизнь за охраняемое лицо? Подозрение падает на всех: на конкурентов погибшего, на политических противников и даже на членов самой команды охраны. В этой атмосфере тотального недоверия агентам предстоит не только найти неуловимого убийцу, но и доказать собственную невиновность, распутывая клубок лжи, который опутал самое охраняемое место в стране.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Рай
Рай драма, триллер
2025, США
7.0
