Когда выйдет 2 сезон сериала "Рай"?

«Рай» — один из самых нашумевших сериалов 2024 года, сочетающий в себе элементы научной-фантастики и политического триллера.
2 сезон сериала «Рай» выйдет 23 февраля 2026 года на стриминговых платформах Hulu и Disney+. Публикуем подробный график выхода эпизодов:
Привычная рутина службы безопасности рушится в одно мгновение: объект их охраны, бывший президент, найден мертвым. Для профессионалов высочайшего класса это не просто провал, это катастрофа. Ведь система безопасности была безупречна.
Когда экспертиза не оставляет сомнений в том, что это убийство, перед следователями и агентами встают два главных вопроса: «Кто?» и «Как?». Как злоумышленнику удалось обойти все кордоны, электронные системы и людей, готовых отдать жизнь за охраняемое лицо? Подозрение падает на всех: на конкурентов погибшего, на политических противников и даже на членов самой команды охраны. В этой атмосфере тотального недоверия агентам предстоит не только найти неуловимого убийцу, но и доказать собственную невиновность, распутывая клубок лжи, который опутал самое охраняемое место в стране.
