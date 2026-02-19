Когда выйдет 2 сезон сериала "Рай"?

«Рай» — один из самых нашумевших сериалов 2024 года, сочетающий в себе элементы научной-фантастики и политического триллера.

Дата выхода второго сезона

2 сезон сериала «Рай» выйдет 23 февраля 2026 года на стриминговых платформах Hulu и Disney+. Публикуем подробный график выхода эпизодов:

1 серия — Грейсленд (23 февраля 2026)

2 серия — Сигнал бедствия (23 февраля 2026)

3 серия — Еще один день в раю (23 февраля 2026)

4 серия — Священная миссия (2 марта 2026)

5 серия — TBA (9 марта 2026)

6 серия — TBA (16 марта 2026)

7 серия — TBA (23 марта 2026)

8 серия — TBA (30 марта 2026)

О чем сериал: