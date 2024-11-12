Когда выйдет 2 сезон сериала "Последний богатырь. Наследие"?

Меню
Олег Скрынько 12 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Фэнтези-сериал «Последний богатырь. Наследие», одна из самых ярких новинок 2024 года в России, завершил первый сезон 8 ноября на платформе «Старт», оставив зрителей в ожидании продолжения. Пока неизвестно, планируется ли второй сезон и когда можно ждать его выхода, но поклонники уже строят догадки. Одно можно сказать точно – раньше конца 2025 года он точно не вернется в эфир.

В центре сюжета — Иван, которому исполнилось 50 лет, и его две дочери: отважная богатырка Марья и младшая Софья, начинающая колдунья. Жизнь в Белогорье течет мирно, пока таинственный колдун Северин не предсказывает катастрофу. Чтобы спасти отца и весь волшебный мир, Софье предстоит отправиться в Москву прошлого, где она встретит молодого Ивана, а Марья тем временем сразится со злом, вторгшимся в город.

Последний богатырь. Наследие
Последний богатырь. Наследие фэнтези
2024, Россия
9.0
