Когда выйдет 2 сезон сериала «Полная совместимость»?

Премьера дебютного сезона российской медицинской драмы с элементами триллера «Полная совместимость» (2026) состоялась в онлайн-кинотеатре PREMIER 22 января 2026 года. На данный момент официальной информации о выходе второго сезона нет, так как сериал только начал выходить.
Главная героиня — одаренная и амбициозная врач-трансплантолог Светлана. Во время прохождения ординатуры она не смогла поступиться своими принципами, в результате чего устроила скандал. В итоге ее отправляют работать в маленький город Заполярск на Крайнем севере. Там Светлане приходится доказывать свой профессионализм, часто сталкиваясь с предрассудками и другими тяжелыми препятствиями.
