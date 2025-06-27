Когда выйдет 2 сезон сериала «Открытый брак»?

Наш ответ:

«Открытый брак» — российский комедийно-мелодраматический сериал о супружестве и сексуальных отношениях, выходящий в онлайн-кинотеатре Okko. Первый сезон был представлен летом 2023 года, тогда как премьера второго, который будет включать 8 эпизодов, состоится 10 июля 2025 года. Заключительная серия второго сезона станет доступна 28 августа.



«Открытый брак. Акт второй» повествует об Агнии и Саше, которые в браке уже более полутора десятка лет. В их совместной жизни настал момент, когда они охладели и отдалились друг от друга. Узнав об обоюдных изменах, Агния и Саша, в отличие от персонажей первого сезона, не в состоянии примириться со сложившейся ситуацией и проявить находчивость для решения проблемы. Однако и разводиться они не собираются. Супруги стараются вести себя дипломатично, но напряжение остается. Усугубляет положение тот факт, что Саша изменил жене с ее лучшей подругой Василисой.