Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон сериала «Операция “Карпаты”»?

Когда выйдет 2 сезон сериала «Операция “Карпаты”»?

Олег Скрынько 22 апреля 2025 Дата обновления: 23 апреля 2025
Наш ответ:

«Операция “Карпаты”» — российский многосерийный шпионский детектив, первый сезон которого вышел в онлайн-кинотеатре Wink весной 2024 года. Второй сезон стартует 30 апреля 2025 года на той же платформе. Оба сезона насчитывают по восемь эпизодов. Продолжительность каждого — около 48 минут.

Действие разворачивается в Закарпатье в 1949 году. По сюжету диверсант, прозванный Вороном, оказывается вовлечен в опасную миссию. Формально сотрудничает с британской контрразведкой, но его настоящая задача состоит в том, чтобы раскрыть шпионскую сеть и предотвратить крупный террористический акт. Противостоят Ворону бандиты из подполья и прозорливый агент МГБ.

Операция «Карпаты» 2
Операция «Карпаты» 2 детектив
2025, Россия
0.0
Операция «Карпаты»
Операция «Карпаты» военный, исторический
2024, Россия
0.0
