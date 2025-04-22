Когда выйдет 2 сезон сериала «Операция “Карпаты”»?

«Операция “Карпаты”» — российский многосерийный шпионский детектив, первый сезон которого вышел в онлайн-кинотеатре Wink весной 2024 года. Второй сезон стартует 30 апреля 2025 года на той же платформе. Оба сезона насчитывают по восемь эпизодов. Продолжительность каждого — около 48 минут.
Действие разворачивается в Закарпатье в 1949 году. По сюжету диверсант, прозванный Вороном, оказывается вовлечен в опасную миссию. Формально сотрудничает с британской контрразведкой, но его настоящая задача состоит в том, чтобы раскрыть шпионскую сеть и предотвратить крупный террористический акт. Противостоят Ворону бандиты из подполья и прозорливый агент МГБ.
