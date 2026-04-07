Когда выйдет 2 сезон сериала "Охотничьи псы"?

«Охотничьи псы» — экшен-дорама корейского производства, недавно вернувшаяся со вторым сезоном.

2 сезон сериала «Охотничьи псы» вышел на экраны 3 апреля 2026 года. На стриминге вышли все семь эпизодов.

Ким Гон У — молодой боксёр с большим будущим. Его главная мечта — вытащить свою мать-одиночку из нищеты. Но планы рушатся, когда женщина попадает в долговую кабалу к «Смайл Кэпитал» — безжалостной организации ростовщиков во главе с Ким Мён Гилем. Отчаявшись найти законный выход, Гон У вынужден принять помощь Чхве Тхэ Хо — добродушного кредитора со своим тёмным прошлым.



На его пути встречается Хон У Джин, бывший морпех и школьный хулиган, который тоже ищет спасения в боксе. Совершенно разные парни находят общий язык — их объединяет жажда справедливости и желание защитить близких. Вместе с Тхэ Хо они решают дать отпор «Смайл Кэпитал». Им предстоит погрузиться в грязный мир выбивания долгов, столкнуться с беспощадными головорезами и понять, где проходит грань между добром и злом. Но чем ближе они подбираются к главарю, тем больше каждый из них вынужден заглянуть в собственную тень.