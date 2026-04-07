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Когда выйдет 2 сезон сериала "Охотничьи псы"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 7 апреля 2026 Дата обновления ответа: 7 апреля 2026

«Охотничьи псы» — экшен-дорама корейского производства, недавно вернувшаяся со вторым сезоном.

Точная дата премьеры нового сезона

2 сезон сериала «Охотничьи псы» вышел на экраны 3 апреля 2026 года. На стриминге вышли все семь эпизодов.

О чем сериал:

Ким Гон У — молодой боксёр с большим будущим. Его главная мечта — вытащить свою мать-одиночку из нищеты. Но планы рушатся, когда женщина попадает в долговую кабалу к «Смайл Кэпитал» — безжалостной организации ростовщиков во главе с Ким Мён Гилем. Отчаявшись найти законный выход, Гон У вынужден принять помощь Чхве Тхэ Хо — добродушного кредитора со своим тёмным прошлым.

На его пути встречается Хон У Джин, бывший морпех и школьный хулиган, который тоже ищет спасения в боксе. Совершенно разные парни находят общий язык — их объединяет жажда справедливости и желание защитить близких. Вместе с Тхэ Хо они решают дать отпор «Смайл Кэпитал». Им предстоит погрузиться в грязный мир выбивания долгов, столкнуться с беспощадными головорезами и понять, где проходит грань между добром и злом. Но чем ближе они подбираются к главарю, тем больше каждый из них вынужден заглянуть в собственную тень.

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Охотничьи псы
Охотничьи псы драма, боевик, дорама
2023, Южная Корея
8.0
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