Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон сериала "Обреченные на славу"?

Когда выйдет 2 сезон сериала "Обреченные на славу"?

Олег Скрынько 29 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Обреченные на славу" стал одним из самых ярких сериалов этого лета, мгновенно завоевавшим популярность среди зрителей по всему миру. Однако пока остаётся неизвестным, будет ли историческая драма продлена на второй сезон, так как официальных заявлений от создателей проекта пока не поступало.

Напомним, что в первом сезоне повествуется о том, как Император Веспасиан, опытный воин, занял трон после жестокой гражданской войны. Чтобы успокоить народ, он решает не только кормить его, но и развлекать, организовывая регулярные гладиаторские бои, гонки на колесницах и даже публичные казни. Но, как говорится, если долго смотреть в бездну, она начинает смотреть в тебя.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Обреченные на славу
Обреченные на славу драма, боевик, исторический
2024, США/Германия/Италия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше