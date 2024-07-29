Когда выйдет 2 сезон сериала "Обреченные на славу"?

Наш ответ:

"Обреченные на славу" стал одним из самых ярких сериалов этого лета, мгновенно завоевавшим популярность среди зрителей по всему миру. Однако пока остаётся неизвестным, будет ли историческая драма продлена на второй сезон, так как официальных заявлений от создателей проекта пока не поступало.



Напомним, что в первом сезоне повествуется о том, как Император Веспасиан, опытный воин, занял трон после жестокой гражданской войны. Чтобы успокоить народ, он решает не только кормить его, но и развлекать, организовывая регулярные гладиаторские бои, гонки на колесницах и даже публичные казни. Но, как говорится, если долго смотреть в бездну, она начинает смотреть в тебя.