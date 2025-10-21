Когда выйдет 2 сезон сериала «Няня Оксана»?

«Няня Оксана» — российский комедийный сериал, премьера которого состоялась 29 сентября 2025 года на телеканале «Пятница!» Это переосмысление американского шоу «Няня» и его российской адаптации «Моя прекрасная няня» (2004–2008).

Когда ждать второй сезон?

На данный момент шоу не было продлено на второй сезон. Если продолжение все-таки состоится, то новые серии выйдут не ранее 2026 года.

О чем сериал