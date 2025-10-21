Когда выйдет 2 сезон сериала «Няня Оксана»?

«Няня Оксана» — российский комедийный сериал, премьера которого состоялась 29 сентября 2025 года на телеканале «Пятница!» Это переосмысление американского шоу «Няня» и его российской адаптации «Моя прекрасная няня» (2004–2008).
На данный момент шоу не было продлено на второй сезон. Если продолжение все-таки состоится, то новые серии выйдут не ранее 2026 года.
Главная героиня — доверчивая, но смелая девушка Оксана, которая из родного Краснодарского края переезжает в Москву, куда ее позвал возлюбленный. Пара собиралась сыграть свадьбу, но жених оказался лгуном. Оставшись у разбитого корыта, Оксана не унывает. Ей удается устроиться няней в дом преуспевающего ресторатора Ивана Самсонова, который после смерти своей жены в одиночку воспитывает троих детей.
Авторизация по e-mail