Когда выйдет 2 сезон сериала «Няня Оксана»?

Когда выйдет 2 сезон сериала «Няня Оксана»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 октября 2025 Дата обновления ответа: 21 октября 2025

«Няня Оксана» — российский комедийный сериал, премьера которого состоялась 29 сентября 2025 года на телеканале «Пятница!» Это переосмысление американского шоу «Няня» и его российской адаптации «Моя прекрасная няня» (2004–2008).

Когда ждать второй сезон?

На данный момент шоу не было продлено на второй сезон. Если продолжение все-таки состоится, то новые серии выйдут не ранее 2026 года.

О чем сериал

Главная героиня — доверчивая, но смелая девушка Оксана, которая из родного Краснодарского края переезжает в Москву, куда ее позвал возлюбленный. Пара собиралась сыграть свадьбу, но жених оказался лгуном. Оставшись у разбитого корыта, Оксана не унывает. Ей удается устроиться няней в дом преуспевающего ресторатора Ивана Самсонова, который после смерти своей жены в одиночку воспитывает троих детей.

Няня Оксана

Няня Оксана
Няня Оксана комедия
2025, Россия
6.0
Verónika Andreyevna 26 октября 2025, 23:47
Конец просто убил (((((((😭
