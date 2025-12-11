Когда выйдет 2 сезон сериала «Нам покер»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 11 декабря 2025 Дата обновления ответа: 11 декабря 2025

«Нам покер» — российский комедийно-драматический сериал. Премьера состоялась 5 ноября 2025 года.

Когда ждать второй сезон?

На данный момент второй сезон «Нам покер» не анонсирован. Если второй сезон все-таки состоится, то его релиз, скорее всего, состоится ориентировочно осенью 2026 года.

О чем сериал

По сюжету парни Витя, Ега и Бек в погоне за легкими деньгами открывают покерный клуб на дому. Изначально это всего лишь беспечная забава, но вскоре дело приобретает серьезный оборот. К ним наведывается сотрудник ОБЭП и ставит ребятам ультиматум: или отправиться в тюрьму, или взять его в долю. Парни выбирают второе. Теперь им приходится расширять бизнес, который превращается в целую подпольную империю.

Нам покер
Нам покер криминал, комедия
2025, Россия
6.0
