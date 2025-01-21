Меню
Когда выйдет 2 сезон сериала "Мы все мертвы"?

Когда выйдет 2 сезон сериала "Мы все мертвы"?

Олег Скрынько 21 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Мы все мертвы» - южнокорейский телесериал в жанре хоррор, премьера которого состоялась на Netflix еще в 2022 году. Несмотря на то, что прошло три года, информации о продолжении все еще нет. Точная дата стримингом так и не была анонсирована, однако зрители могут рассчитывать на второй сезон ближе к концу 2025 года.

В старшей школе города Хёсан начинают происходить страшные события. Ученики, включая сына учителя Ли, регулярно становятся жертвами буллинга, на который администрация закрывает глаза. Когда одну из школьниц кусает заражённый лабораторный хомяк, Ли изолирует её, но оказывается под подозрением в похищении. Пострадавшую отправляют в больницу, а учителя — в полицию, несмотря на его предупреждения и просьбы объявить карантин. Однако зомбивирус уже распространился: заразилась школьная медсестра, а затем и учащиеся. Теперь горстке выживших предстоит бороться за жизнь, избегая заражённых одноклассников и полагаясь только на собственные силы и смекалку.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мы все мертвы
Мы все мертвы драма, ужасы
2022, Южная Корея
0.0
