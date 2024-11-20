Меню
Когда выйдет 2 сезон сериала "Молодежка. Новая смена"?

Олег Скрынько 20 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Молодежка. Новая смена» - долгожданное продолжение популярного спортивного хита от СТС. 21 ноября в эфир канала СТС выйдет финальная серия первого сезона. Пока что официального анонса продолжения не было, однако нет никаких сомнений в том, что столь популярное шоу получит продолжение. Вероятно, второй сезон выйдет на телеэкраны осенью 2025 года.

Команда студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха» балансирует на грани исчезновения. Но ситуация меняется с приходом амбициозного Казанцева, решившего вдохнуть в клуб новую жизнь. Его цель — сделать «Акул» лидерами лиги и поднять престиж института. Для этого он приглашает в тренеры бывшего звёздного игрока «Медведей» Андрея Кисляка. Перед Кисляком стоит непростая задача: не только объединить молодых игроков в единую команду, но и самому стать примером, готовым к переменам. Сможет ли он превратить своих подопечных в настоящих чемпионов, остаётся главным вопросом.
 

Молодежка. Новая смена
Молодежка. Новая смена спорт, драма, комедия
2024, Россия
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
