Когда выйдет 2 сезон сериала "Молодежка. Новая смена"?

Наш ответ:

«Молодежка. Новая смена» - долгожданное продолжение популярного спортивного хита от СТС. 21 ноября в эфир канала СТС выйдет финальная серия первого сезона. Пока что официального анонса продолжения не было, однако нет никаких сомнений в том, что столь популярное шоу получит продолжение. Вероятно, второй сезон выйдет на телеэкраны осенью 2025 года.



Команда студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха» балансирует на грани исчезновения. Но ситуация меняется с приходом амбициозного Казанцева, решившего вдохнуть в клуб новую жизнь. Его цель — сделать «Акул» лидерами лиги и поднять престиж института. Для этого он приглашает в тренеры бывшего звёздного игрока «Медведей» Андрея Кисляка. Перед Кисляком стоит непростая задача: не только объединить молодых игроков в единую команду, но и самому стать примером, готовым к переменам. Сможет ли он превратить своих подопечных в настоящих чемпионов, остаётся главным вопросом.

