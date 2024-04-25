Когда выйдет 2 сезон сериала "Милые обманщицы: Первородный грех"?

Второй сезон популярного сериала «Милые обманщицы: Первородный грех» состоится на стриминговой платформе Max 9 мая. Сезон будет включать в себя восемь эпизодов и завершится 20 июня.
«Первородный грех» — четвертый по счету спин-офф культового телесериала «Милые обманщицы», транслировавшегося в 2010-е годы. Сюжет сериала разворачивается через двадцать лет после трагических событий, произошедших в городе Миллвуд. Новое поколение девушек, наследниц местных легендарных обманщиц, становятся объектами мести загадочного мстителя. Он стремится заставить девушек-подростков заплатить за грехи, совершенные их родителями два десятилетия назад, а также за свои собственные скрытые тайны.
