Когда выйдет 2 сезон сериала "Милые обманщицы: Первородный грех"?

Олег Скрынько 25 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Второй сезон популярного сериала «Милые обманщицы: Первородный грех» состоится на стриминговой платформе Max 9 мая. Сезон будет включать в себя восемь эпизодов и завершится 20 июня.

«Первородный грех» — четвертый по счету спин-офф культового телесериала «Милые обманщицы», транслировавшегося в 2010-е годы. Сюжет сериала разворачивается через двадцать лет после трагических событий, произошедших в городе Миллвуд. Новое поколение девушек, наследниц местных легендарных обманщиц, становятся объектами мести загадочного мстителя. Он стремится заставить девушек-подростков заплатить за грехи, совершенные их родителями два десятилетия назад, а также за свои собственные скрытые тайны.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Милые обманщицы: Первородный грех
Милые обманщицы: Первородный грех драма, триллер, детектив, мелодрама
2022, США
0.0
Милые обманщицы
Милые обманщицы мелодрама, триллер, детектив
2010, США
8.0
