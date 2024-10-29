Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон сериала «Мама будет против»?

Когда выйдет 2 сезон сериала «Мама будет против»?

Олег Скрынько 29 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Мама будет против» — российский комедийный сериал, созданный компанией «Уральские пельмени» в сотрудничестве с телеканалом СТС. Премьера дебютного сезона, который включает тринадцать эпизодов, состоялась в ноябре 2023 года. Второй сезон начнет выходить 5 ноября 2024 года — он тоже будет насчитывать тринадцать серий.

Отправной точкой сюжета становится инцидент в строительном магазине, когда по вине грузчика Николая на голову клиентке Наталье тяжелые коробки. Обошлось без серьезных травм, но Николай все равно попадает в крупные неприятности, потому что мать Натальи собирается подать на магазин в суд. Эта ситуация грозит Николаю потерей работы и жилья. Пытаясь найти выход из этого тупика, Николай решает жениться на Наталье.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мама будет против
Мама будет против комедия
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше