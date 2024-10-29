Когда выйдет 2 сезон сериала «Мама будет против»?

Наш ответ:

«Мама будет против» — российский комедийный сериал, созданный компанией «Уральские пельмени» в сотрудничестве с телеканалом СТС. Премьера дебютного сезона, который включает тринадцать эпизодов, состоялась в ноябре 2023 года. Второй сезон начнет выходить 5 ноября 2024 года — он тоже будет насчитывать тринадцать серий.



Отправной точкой сюжета становится инцидент в строительном магазине, когда по вине грузчика Николая на голову клиентке Наталье тяжелые коробки. Обошлось без серьезных травм, но Николай все равно попадает в крупные неприятности, потому что мать Натальи собирается подать на магазин в суд. Эта ситуация грозит Николаю потерей работы и жилья. Пытаясь найти выход из этого тупика, Николай решает жениться на Наталье.